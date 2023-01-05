العالم اليوم - الهند ترصد 11 متحورا جديدا لفيروس كورونا.. وتكشف مصدرها

انتم الان تتابعون خبر الهند ترصد 11 متحورا جديدا لفيروس كورونا.. وتكشف مصدرها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 11:18 صباحاً - قالت مصادر بوزارة الصحة الهندية اليوم الخميس إن الهند رصدت متحورات جديدة من كوفيد-19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى الثالث من يناير.

ووفق المصادر فإن من بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، عن متحور فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.

وبحسب المنظمة فإن المتحور المعروف باسم "XBB.1.5"، المنتمي إلى "أوميكرون"، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن.

لكن الخبر الجيد هو أن المتحور المذكور، وفقا للمنظمة، يسبب مرضا خفيفا مثل سلفه "أوميكرون".

هل XBB.1.5 أكثر عدوى أو خطورة من المتحورات السابقة؟