القاهرة الإخبارية: الصين تفتح حدودها مع هونج كونج الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصينية، إعادة فتح الحدود مع منطقتها الإدارية الخاصة هونج كونج، الأحد المقبل، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فى ظل تسارع وتيرة إلغاء قواعد مكافحة كوفيد-19 الصارمة، التى ألحقت الضرر بنموها الاقتصادى.





وقال مكتب شؤون هونج كونج ومكاو الصينى، اليوم الخميس، إن إعادة فتح الحدود ستسفر عن استئناف السفر بين المركز المالى والبر الرئيسى دون الحاجة للخضوع للحجر الصحى، بطريقة "تدريجية ومنظمة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

واتبعت هونج كونج عن كثب سياسة الصين الصارمة "صفر كوفيد" حتى منتصف عام 2022، عندما بدأت تخفيف بعض القيود.

ومنذ أوائل عام 2020 أغلقت معظم النقاط الحدودية، ولم يتمكن المواطنين فى هونج كونج من الوصول إلى البر الرئيسى للصين، إلا عبر مطار المدينة أو من خلال نقطتى تفتيش، واحدة فى خليج شنتشن والأخرى عبر جسر هونج كونج-تشوهاى-مكاو.

وأظهرت بيانات حكومية أنه قبل ظهور فيروس كورونا فى الصين، أواخر عام 2019، كانت الحدود تشهد سنويًا أكثر من 236 مليون رحلة ركاب.

وقال المكتب إن الصين لن تطلب بعد الآن من القادمين من هونج كونج تقديم فحوص الكشف عن كوفيد - 19، لدى وصولهم للبر الرئيسي، بينما ستصدر بكين تأشيرات سياحية وتجارية خاصة لسكان البر الرئيسى لزيارة هونج كونج، بدءًا من 8 يناير.