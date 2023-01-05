استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ما أدى إلى استشهاد الصبى أبو زيتون، متأثرا بإصابته الحرجة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها نابلس الأسير المحرر حسن عرايشى.
وباستشهاد الصبى أبو زيتون، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجارى إلى أربعة، بعد أن استشهد الطفل آدم عياد فى مخيم الدهيشة ببيت لحم، ومحمد سامر حسن حوشية (21 عاما)، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما)، فى قرية كفر دان فى جنين.
وكان 224 فلسطينيًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، العام الماضى 2022.
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