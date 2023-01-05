العالم اليوم - مبادلة وألفا ظبي تستثمران 2.5 مليار دولار بسوق الائتمان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 10:20 صباحاً - أعلنت مبادلة الاستثمار، وشركة ألفا ظبي القابضة، الخميس، عن تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص العالمي، باستثمار ما يصل إلى تسعة مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، على مدى الخمس سنوات المقبلة.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما تعتزمان الاستفادة من علاقات مبادلة مع شركة أبولو الأميركية لإدارة الأصول "للاستثمار في فرص الائتمان الخاص عالية الجودة".

وأضاف البيان أن حصة مبادلة ستكون 80 بالمئة من المشروع المشترك الذي سيكون مقره سوق أبوظبي العالمي، وهي المنطقة المالية الحرة للإمارة، بينما ستكون حصة ألفا ظبي 20 بالمئة.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "نواصل عن كثب تقييم الفرص الاستثمارية في سوق الائتمان الخاص، وخصوصا مؤخرا في ظل بيئة الأسواق العالمية الراهنة التي تتسم بالتقلبات المستمرة.. استثمارنا في أدوات الائتمان الخاص سيعزز من تنوع محفظتنا ويمكننا من تحقيق عوائد مجزية محسوبة المخاطر لمساهمينا".

وقال كريج فار، الشريك في أبولو ورئيس منصة حلول التمويل في الشركة: "تمثل الظروف الحالية فرصة مثالية لاستثمار رأس المال في أسواق الائتمان الخاص، ويسعدنا مواصلة علاقاتنا الوثيقة مع مبادلة وألفا ظبي، وأن نشكل فريقا واحدا في وقت تعد فيه الأسواق الخاصة وجهة ممتازة للاستثمار في ظل التحديات والتقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العامة".

يذكر أن مبادلة، هي شركة استثمار سيادي، تابعة لحكومة أبوظبي، وهي تدير محفظة أعمال عالمية، تبلغ قيمتها 284 مليار دولار، بحسب البيان.

أما ألفا ظبي، فقد تأسست في 2013، وهي شركة استثمار قابضة، مدرجة في بورصة أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة في مجالات متنوعة، ويعمل لديها أكثر من 72 ألف موظف.