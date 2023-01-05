العالم اليوم - صندوق النقد يحث الفيدرالي على مواصلة رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 10:20 صباحاً - قالت جيتا جوبينات النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الخميس إن الولايات المتحدة لم تتخط بعد خطر التضخم ومن السابق لأوانه أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار.

وحثت جوبينات المركزي الأميركي على مواصلة رفع سعر الفائدة هذا العام.

وقالت إن من المهم للفيدرالي الأميركي أن "يحافظ على تشديد السياسة النقدية" لحين حدوث "تراجع مؤكد ومستمر في التضخم" بشكل واضح ينعكس في الأجور والقطاعات غير المتعلقة بالغذاء والطاقة.

وأضافت للصحيفة "إذا اطلعت على المؤشرات في سوق العمالة وتمعنت في مكونات شائكة من التضخم مثل تضخم الخدمات فإنني أعتقد أن من الواضح أننا لم نتخط خطر التضخم بعد".

وأشارت جوبينات في المقابلة إلى أنها تتوقع أن يعاني الاقتصاد الصيني من تبعات قوية في الأجل القصير لكن تعافيه محتمل في وقت لاحق من هذا العام مع تعافي الطلب.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023، في أكتوبر، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9 بالمئة.

كما توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، مطلع الأسبوع الجاري، أن يكون عام 2023 صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.

وقالت غورغيفا إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".

وأضافت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".