مجلس النواب الأمريكى يؤجل لليوم الثانى على التوالى جلسة اختيار رئيسه

جدة - نرمين السيد - أجل مجلس النواب الأمريكى لليوم الثانى مجلسه لانتخاب رئيس له، بعد أن فشل النائب كيفن مكارثى فى ​​الحصول على ثلاثة أوراق اقتراع أخرى، وفشل فى الفوز بأغلبية التأييد فى المجلس.





وقال لموقع "cbsnews" الإخبارى الأمريكى، إن مجلس النواب الأمريكى سيعقد جلسة أخرى ظهر اليوم الخميس.

وبعد اجتماعه خلف الأبواب المغلقة مساء الأربعاء مع بعض المنتقدين لما يقرب من ثلاث ساعات، قال مكارثى للصحفيين: "لا أعتقد أن التصويت الليلة سيحدث أى فرق، لكنى أعتقد أن التصويت فى المستقبل سيفعل ذلك".

ورشح الفصيل المنشق عن الحزب الجمهورى يوم الأربعاء، النائب الجمهورى بايرون دونالدز من فلوريدا، بدلاً من النائب جيم جوردان - الذى صوت لمكارثى وقال إنه لا يسعى لمنصب المتحدث.

وناشد الجمهوريون فى خطابات الترشيح، أعضاءهم لتوحيد ودعم مكارثى.

وكتب الرئيس السابق دونالد ترامب منشورًا على منصته للتواصل الاجتماعى "Truth Social" صباح الأربعاء، فى محاولة للتأثير على الجمهوريين المتمردين تجاه مكارثى، حيث قال: "لقد حان الوقت الآن لجميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الكبار للتصويت لصالح كيفن، وإغلاق الصفقة". كما قام نائب الرئيس السابق مايك بنس بتغريد دعمه لمكارثى.

على الرغم من أن هذه كانت المرة الأولى منذ ما يقرب من 100 عام، فقد استغرق الأمر أكثر من اقتراع واحد للتصويت لمتحدث جديد، إلا أن هذا التأخير بعيد كل البعد عن أن يكون غير مسبوق.

ففى عام 1855، استغرق مجلس النواب أربعة أشهر لاختيار المتحدث الجديد.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لمجلس النواب إجراء أى عمل حتى يتم انتخاب رئيس جديد بأغلبية الأعضاء.