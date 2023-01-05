جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال مركبات برادلى القتالية إلى أوكرانيا، جاء ذلك خلال إفادة صحفية للرئيس بايدن خلال زيارة قام بها إلى ولاية كنتاكى الأمريكية.





وأوضحت الإفادة بأن المركبة برادلى مصممة لنقل القوات فى ساحات المعارك، وهى مزودة بعدة أسلحة مختلفة لحماية طاقمها ومهاجمة الأهداف المعادية. وقال مسؤول دفاعى أمريكى، إن الولايات المتحدة قد تعلن عن منح أوكرانيا مركبات برادلى فى حزمة المساعدات العسكرية المقبلة. فى سياق آخر، رجح مسؤول فى البيت الأبيض استمرار القتال العنيف فى منطقة باخموت الأوكرانية مع القوات الروسية، مشيرا إلى إحراز القوات الروسية تقدما متزايدا. يذكر أن المركبة برادلى القتالية مزودة بمدفع قوى من الوسائل الأساسية التى يستخدمها الجيش الأمريكى لنقل القوات فى ساحات القتال منذ منتصف الثمانينات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعلن إجراء جديد لدعم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.