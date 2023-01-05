السيدة الأمريكية الأولى تخضع لعملية جراحية

جدة - نرمين السيد - قالت فانيسا فالديفيا المتحدثة باسم زوجة الرئيس الأمريكى، إن العملية الجراحية التى لن تستدعى تمضية الليلة فى المستشفى ستجرى فى 11 يناير الجارى بمستشفى "والتر ريد" العسكرى بالقرب من واشنطن. وأضافت المتحدّثة نقلاً عن الطبيب الرئاسى كيفن أوكونور أنه "أثناء فحص روتينى لسرطان الجلد، تمّ اكتشاف دملة صغيرة فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازى، أوصى الأطباء بإزالتها". وأوضح الطبيب أن الأنسجة التى سيتم استئصالها خلال العملية الجراحية ستخضع لتحليل مخبرى.

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