البيت الأبيض يرد على تقرير روسى بتدمير نظام مدفعية أمريكى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم الأمن القومى جون كيربى أن روسيا تزعم تدمير قواتها لنظام هيمارس، وقال ردا على ذلك: "ليس لدينا معلومات لتأكيد هذا التقرير".
وأوضح كيربى أن "الروس أصدروا تقارير مماثلة من قبل، مما يشير إلى أنها جزء من حملة التضليل التى يشنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى تقرير، نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الضربات الصاروخية والجوية التى شنت فى شرق أوكرانيا دمرت "منحدرين لإطلاق أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق أمريكية الصنع من طراز هيمارس.
وجاءت مزاعم الكرملين فى أعقاب هجوم مدمر على قاعدة عسكرية روسية شرقى أوكرانيا، حيث قال مسؤولون روس إن 63 من جنودها على الأقل قتلوا بعد تعرضهم لإطلاق نار مما وصفوه بنظام هيمارس المقدم من الولايات المتحدة.
وأضاف المتحدث باسم البنتاجون إنهم "على علم بالتقارير لكنهم غير قادرين على تأكيد دقتها فى الوقت الحالى".
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