العالم اليوم - أوكرانيا: روسيا تركز هجماتها للسيطرة على باخموت الاستراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 09:22 صباحاً - قالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقريرها، اليوم الخميس، إن القوات الروسية أطلقت 3 صواريخ ونفذت 13 غارة جوية و68 هجوما من منظومات الصواريخ على البنية التحتية المدنية على عدة مدن ومناطق أوكرانية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن خطر الضربات الجوية للقوات الروسية لا يزال قائما على كامل الأراضي الأوكرانية، حيث تواصل القوات الروسية تركيز جهودها على شنّ هجوم في اتجاه باخموت.

وأضافت: "نفذ سلاح الجو الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية 20 ضربة على مناطق تمركز القوات الروسية بالإضافة إلى 5 ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات".

وتابعت: "دمرت القوات الأوكرانية طائرة هجومية روسية من طراز سو-25 ومروحية هجومية من طراز كا-52 وطائرة أولان-10 للعمليات التكتيكية وطائرات من دون طيار".

وتحولت باخموت في الفترة الأخيرة إلى ساحة المعركة الرئيسية في الحرب، وتكمن أهميتها في أنها: