الشرطة تمنع رئيس موريتانيا السابق من السفر

جدة - نرمين السيد - وظهر رئيس موريتانيا السابق، فى بث مباشر من أمام المطار، عبر موقع "فيسبوك"، قال فيه إن الشرطة منعته من السفر دون إعطاء أى تفاصيل حول الوجهة التى كان ينوى السفر إليها.
وأضاف ولد عبدالعزيز، الذى يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، أن منعه من السفر جاء رغم أنه لا يخضع للمراقبة القضائية، ولا مانع قانونيا لسفره، معتبرا أن ذلك يدخل فى إطار ما زصفه بـ "المعاملة السيئة" التى يتعرض لها.
واتهم الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية مساء الأربعاء الرئيس السابق بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائى قائم.
ويواجه الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد فى العشر سنوات الماضية.
وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار تعود للرئيس السابق وبعض أفراد أسرته وأركان حكمه.
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