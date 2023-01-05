جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، تصريحات لـ بايدن أكد فيها أن الترتيبات الخاصة بزيارة الحدود قيد الإعداد ويمكن أن تتم قبل أن يذهب إلى مكسيكو سيتى لحضور قمة زعماء أمريكا الشمالية "المكسيك وكندا" المقرر عقدها يوم 9 يناير.
وأوضح بايدن، أنه سيلقى خطابًا يوم الخميس بشأن أمن الحدود، والذى سيتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة.
وستكون زيارة الحدود الجنوبية، هى الأولى لبايدن منذ توليه منصبه حيث يواجه الرئيس الأمريكى انتقادات منذ شهور لعدم زيارته للحدود وسط أزمة المهاجرين.
وأمرت المحكمة العليا الشهر الماضى بضرورة بقاء سياسة الحدود 42 على ماهى عليه، مما عكس أمرًا من قاضٍ فيدرالى فى واشنطن العاصمة، قضى بضرورة إنهاء سياسة الحدود فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.
وقال بايدن، الذى تعرض لضغوط من الجمهوريين لإعادة استخدام سياسة الحدود 42، الأسبوع الماضى إن إنهاء هذه السياسة "تأخر عن موعده" ولكن يجب تنفيذها فى أعقاب قرار المحكمة.
وتسمح سياسة الحدود 42، الذى تم تنفيذه فى بداية الوباء، بطرد المهاجرين الموجودين على الحدود سريعا دون دراسة طلب اللجوء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعتزم زيارة هذه المنطقة أثناء رحلته إلى المكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.