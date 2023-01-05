بايدن يعتزم زيارة هذه المنطقة أثناء رحلته إلى المكسيك

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، تصريحات لـ بايدن أكد فيها أن الترتيبات الخاصة بزيارة الحدود قيد الإعداد ويمكن أن تتم قبل أن يذهب إلى مكسيكو سيتى لحضور قمة زعماء أمريكا الشمالية "المكسيك وكندا" المقرر عقدها يوم 9 يناير.

وأوضح بايدن، أنه سيلقى خطابًا يوم الخميس بشأن أمن الحدود، والذى سيتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة.

وستكون زيارة الحدود الجنوبية، هى الأولى لبايدن منذ توليه منصبه حيث يواجه الرئيس الأمريكى انتقادات منذ شهور لعدم زيارته للحدود وسط أزمة المهاجرين.

وأمرت المحكمة العليا الشهر الماضى بضرورة بقاء سياسة الحدود 42 على ماهى عليه، مما عكس أمرًا من قاضٍ فيدرالى فى واشنطن العاصمة، قضى بضرورة إنهاء سياسة الحدود فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن، الذى تعرض لضغوط من الجمهوريين لإعادة استخدام سياسة الحدود 42، الأسبوع الماضى إن إنهاء هذه السياسة "تأخر عن موعده" ولكن يجب تنفيذها فى أعقاب قرار المحكمة.

وتسمح سياسة الحدود 42، الذى تم تنفيذه فى بداية الوباء، بطرد المهاجرين الموجودين على الحدود سريعا دون دراسة طلب اللجوء.