2146 شهيدا فى غزة بصواريخ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - ونشر مركز الميزان الفلسطينى لحقوق الإنسان تقريرًا إحصائيًا أفاد فيه بأن طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية قتلت 2146 فلسطينيًا بينهم 378 طفلاً، و86 سيدة.

وأشار المركز إلى أن من بين هؤلاء الضحايا 349 ارتقوا داخل منازلهم، من بينهم 103 أطفال و54 سيدة، فى حين بلغ عدد المنازل السكنية التى لحقت بها أضرار جراء استهدافها بصواريخ طائرات الاستطلاع (3332) منزلاً.

وأضاف المركز أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة بدون طيار تواصل تحليقها فى أجواء قطاع غزة بشكل مستمر، وتصدر أزيزا غير منقطعا، ما يخلق حالة من التوتر لدى السكان بشكل دائم، ويعيد إلى أذهان المدنيين الخبرات السابقة الصادمة التى مروا فيها خلال الهجمات الحربية الإسرائيلية واسعة النطاق، التى انطوت على أعمال قتل وحشية للمدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وتهجير السكان قسريا، وهدم وتدمير المنازل والممتلكات.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولى بالتدخل والضغط لوقف تحليق الطائرات المسيرة كونها فعل من أفعال العدوان وبالنظر للآثار النفسية المدمرة على الأطفال.

وتابع المركز الحقوقي: "راكم الفلسطينيون من سكان قطاع غزة خبرات صادمة خلال ما عايشوه من هجمات حربية إسرائيلية، اتسمت بالوحشية وانتهكت قواعد القانون الدولى الإنسانى ومبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان، ولاسيما قتل الأطفال وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، واستخدام الهجمات التى روعت المدنيين وبثت الرعب فى قلوبهم".