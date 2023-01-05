مبادرة أممية بقيمة 15.5 مليون دولار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" مبادرة بقيمة 15.5 مليون دولار لمساعدة المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة فى أوكرانيا فى ظل حاجتهم الماسة إلى مزيد من الدعم لتجنب أزمة الغذاء.





ونشر موقع الأمم المتحدة الإلكترونى، بيانًا، قال فيه إن المبادرة ستمول من قبل الاتحاد الأوروبى، حيث سيساعد المشروع فى الحفاظ على الإنتاج الزراعى فى أوكرانيا، بعد أن أجبرت الحرب الروسية فى فبراير من العام الماضى العديد من المنتجين الريفيين على تقليص أنشطتهم أو التخلى عنها وسط تدمير المحاصيل والمعدات الزراعية وتعطيل سلاسل الإمداد.

ووفقًا لمنظمة الفاو، يعتمد حوالى 13 مليون شخص يعيشون فى المناطق الريفية على قطاع الزراعة فى أوكرانيا.

وقال بيير فوتييه، رئيس مكتب منظمة الفاو فى أوكرانيا: "إن شهادات الأفراد والعائلات الذين التقيت بهم خلال زياراتى للمناطق التى تم الوصول إليها حديثًا، تؤكد الحاجة الملحة للدعم الفورى لاستعادة قدرات أسرهم وتجنب الاعتماد على المساعدات الإنسانية".

وأوضحت "الفاو" أن السكان المحليين والنازحين فى غرب أوكرانيا هم أيضًا من بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة على المدى القصير وسط تزايد انعدام الأمن الغذائى ومع استنفاد الناس لمدخراتهم.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة إلى أنه فى تقييم حديث على مستوى البلاد حول تأثير الحرب، قام واحد من كل أربعة من أصل 5200 مستطلع إما بتخفيض أو إيقاف الإنتاج الزراعى كنتيجة مباشرة للقتال المستمر.

وأوضحت الفاو أنه مع استمرار الصراع يجد عدد كبير من العائلات والأسر المزارعة والمنتجون الأفراد وغيرهم صعوبة متزايدة فى مواصلة العمل.

وأكدت الوكالة أهمية حماية تلك الأسر من التدهور المتزايد فى قدراتها الإنتاجية التى هى أساس قدرتهم على الصمود.