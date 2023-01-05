وعد من ماكرون لـ زيلينسكى بشأن إمدادات حرب روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "فرانس 24" عن "الإليزيه" بيانًا قال فيه إنه مكالمة هاتفية جمعت بين ماكرون وزيلينسكى استمرت لمدة ساعة انتهت باتفاق بأن تزود فرنسا القوات الأوكرانية للمرة الأولى بدبابات ذات تصميم غربى.

وأضاف البيان أن الرئيس ماكرون: "سعى إلى زيادة هذه المساعدة العسكرية المقدمة لكييف بالموافقة على تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC" .. مشيرا أن الرئيس ماكرون جدد لنظيره الأوكرانى دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا.