مطرانية القدس تدين اعتداء المستوطنين على مقبرة مسيحية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت المطرانية بيانًا قالت فيه "إن الأضرار اكتُشفت يوم الثلاثاء، فى حين أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى الأول من يناير رجلين أو شابين يرتديان زى اليهود المتدينين يخربان الموقع".

وأضافت أن "هذه الأعمال الإجرامية كان الدافع وراءها التعصب الدينى والكراهية ضد المسيحيين"، داعية إلى "البحث عن مرتكبى هذه الجرائم الإرهابية والقبض عليهم ومقاضاتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما فى ذلك القوانين المتعلقة بجرائم الكراهية".

وقال رئيس الأساقفة الإنجليكانى فى القدس المطران حسام نعوم خلال مؤتمر صحفى عقده عقب تفقده آثار الاعتداء فى المقبرة، "اكتشفنا أنه تم تكسير أكثر من 30 شاهدة قبر وبعض من الصور المحفورة وتكسير بعض الصلبان الموجودة على القبور".

وأضاف "نشعر بالفزع وأيضا بالحزن الشديد. هذا عمل جبان ومقزز يظهر خطاب كراهية واضحًا يرفضه أى إنسان لديه قطرة دم إنسانية".

وطالب نعوم باعتقال ومحاسبة من قام بهذا "العمل الجبان" حتى لا يتكرر، مشيرا إلى أنها "ليست المرة الأولى التى يحدث فيها هذا التخريب فقد حدث قبل تسع سنوات تقريبا، وإذا لم يعالج بالشكل الصحيح سيتكرر مرة ثانية".

ودعا نعوم إلى احترام حرية العبادة، وقال "هذا مطلبنا نحن لا نطلب عجائب أو أشياء مستحيلة، يعنى حقوق إنسان وحقوق جماعات، وحقوق الأديان التى يعترف بها كل العالم بحسب القوانين والأعراف الدولية".

كانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس فى فلسطين، أدانت اعتداء متطرفين إسرائيليين على المقبرة، وتدنيس حرمة القبور وتكسير الصلبان.