العالم اليوم - الأعراض والخطورة.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الأسرع انتشارا؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 07:24 صباحاً - تزايدت مخاوف الجهات الصحية مع كشف منظمة الصحة العالمية عن متحور فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.

وقالت المنظمة إن المتحور المعروف باسم "XBB.1.5"، المنتمي إلى "أوميكرون"، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن. ما هو XBB.1.5؟ نوع من المتحور "أوميكرون"، المهيمن عالميا، والذي تفوق على جميع السلالات السابقة لكورونا.

يُعتقد أن أعراض XBB.1.5 مشابهة لأعراض سلالات "أوميكرون" السابقة، ولكن لا يزال من السابق لأوانه تأكيد ذلك. هل XBB.1.5 أكثر عدوى أو خطورة من المتحورات السابقة؟ تطور XBB.1.5 من سلالة XBB، والتي أخذت بالانتشار في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر 2022، ولكن لم يتم تصنيفها على أنها "المتحور المثير للقلق" من قبل السلطات الصحية.

يحتوي المتحور الجديد على 7 طفرات، ما يزيد صعوبة الأجهزة المناعية في التعرف على المتغير الفرعي، وازدياد احتمالية تفادي الأجسام المضادة.

البروفيسور ويندي باركلي من إمبريال كوليدج لندن قالت إن XBB.1.5 لديه طفرة تعرف باسم F486P، والتي تجعله ينتشر بسهولة أكبر، وفقما نقلت شبكة "أي بي سي" الأميركية.

هناك طفرة أخرى وهي "S486P" يُعتقد أنها تحسّن من قدرة المتحور على الارتباط بالخلايا.

أكد علماء من منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن XBB.1.5 لديه "ميزة نمو" تفوق جميع المتغيرات الفرعية الأخرى التي رصدت حتى الآن.

قال العلماء إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه كان أكثر خطورة أو ضررا من متغيرات" أوميكرون" السابقة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستراقب عن كثب الدراسات المختبرية وبيانات المستشفيات ومعدلات الإصابة لمعرفة المزيد عن تأثير المتحور على المرضى. هل يشعر العلماء بالقلق بشأن XBB.1.5؟ بحسب البروفيسور باركلي فإنه لا يوجد مؤشر على أن XBB.1.5 سوف "يخترق" الحماية ضد الأمراض الشديدة التي توفرها اللقاحات. وعبرت باركلي عن قلقها بشأن تأثير XBB.1.5 على الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة وذلك لكونهم يحصلون على فائدة أقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19. أعراض المتحور: - التهاب في الحلق.

- الحمى.

- الشعور بضيق في التنفس.

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