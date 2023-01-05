نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد هلال شهر رمضان 2023 والإجازات الرسمية المقررة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد هلال شهر رمضان 2023، مركز الفلك الدولي أعلن عن موعد رؤية هلال شهر رمضان في يوم الخميس الموافق، 23 مارس لعام 2023، في جميع مناطق العالم، ووضح مركز الفلك الدولي أن معظم الدول سوف تتحرى رؤية الهلال في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان، كما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من دولة إلى أخرى، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر مسببة اختلاف بداية شهر رمضان في كل دولة.

تصريحات المدير الرسمي لمركز الفلك

صرح المدير الرسمي لمركز الفلك الدولي السيد محمد عودة بأن موعد هلال شهر رمضان 2023 المبارك في الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ، و21 مارس وذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية لعام 2023 بمشيئة الله، وتبين أن كل الدول أن سوف يكون شهر شعبان 29 يومًا بالتمام، فاللهم بلغ المسلمين الشهر الكريم أولاً ثم تسلمه منهم كاملاً متقبلاً، فهذا الشهر المبارك ينتظره العالم أجمع نظرا لقدسيته والخير والرحمات التي يجدها المسلم في هذا الشهر عن باقي الشهور فالله سبحانه وتعالى يبارك في الصحة والوقت ويوفر الخير.

تصريحات محمد عوده مدير مركز الفلك عن رؤية موعد هلال شهر رمضان 2023

وضح مدير الفلك أن الدول التي سترى هلال رمضان يوم الاثنين هي معظم دول العالم الإسلامي ولكن سيجدون مشكلة في رؤية الهلال بالعين المجردة ولكن يمكن استخدام التلسكوب فقط وسيجدون صعوبة في بعض الدول مثل السودان والجزائر وليبيا لذلك فرؤية هلال شهر رمضان 2023 ستتم في يوم الاثنين في معظم غالبية الدول الإسلامية ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان في 23 /3/ 2023، وفقًا الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية.

ما هي الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

قامت الدولة حسب المعلومات الفلكية تحديد هذه الأيام بعدما تبين موعد هلال شهر رمضان 2023 وهي كالتالي:

اليوم التاريخ الجمعة 24 مارس السبت 25 مارس الجمعة 31 مارس السبت 1 إبريل الجمعة 7 إبريل السبت 8 إبريل الجمعة 14 إبريل السبت 15 إبريل الاثنين (شم النسيم) 17 إبريل

وبجب الاستفادة من هذا الشهر الكريم أقصى استفادة لأنه شهر الطاعات واللجوء إلى ربنا حيث تنفتح القلوب وتصفد الشياطين ويهيئ القلب لهذا الشهر وتبدأ رحلة الطاعة الكريمة.