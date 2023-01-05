نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر ونترلاند الكويت 2023 أجواء شتوية ممتعة للعوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عش واستمتع بأجمل أجواء شتوية مع تجربة فريدة في الحدث الأول من نوعه بدولة الكويت، وتعرف على طريقة حجز تذاكر ونترلاند الكويت Winterland Kuwait المميزة بالإضافة إلى مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع، وكذلك تعرف على طرق حجز مكان لركن سيارتك والأنشطة التي بإمكانك ممارستها خلال زيارتك، وتعتبر ونترلاند من أفضل الأحداث الترفيهية المفعمة بأجواء الشتاء الثلجية الباردة، التي جابت دول الخليج العربي طوال عام 2022 وتستمر خلال العام 2023 في أغلب دول الخليج، ونختص بالذكر اليوم دولة الكويت التي تشهد الحدث الترفيهي الأكبر لأول مرة في شتاء 2023 العام الجديد، إذ تعتبر ونترلاند من أفضل الأماكن الترفيهية المناسبة للعوائل، لما تتمتع به من أماكن للعائلات وكذلك أفضل المطاعم والكافيهات للجلسات الممتعة الهادئة، وفيما يلي أهم التفاصيل.

ونترلاند الكويت Winterland Kuwait

تتميز ونترلاند الكويت بتعزيزها للعديد من الأنشطة الترفيهية التي تتضمن أجواء الشتاء الجليدية، مما يتيح للزائر عيش تجربة مثيرة ومشوقة وغير إعتيادية في أحد أفضل الأماكن الترفيهية للعوائل بالكويت، وذلك لأنها تجمع بين جميع احتياجات الزوار من مختلف الأعمار، فهي تضم منطقة تحتوي على العديد من المطاعم لتناسب مختلف الأذواق، وكذلك ملاهي متنوعة لتتناسب مع جميع الأعمار، كما أنها تضم ممشى جليدي للتزلج، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للأطفال للتسلية والمرح، إلى جانب بعض الأسواق التجارية لشراء احتياجاتك واحتياجات عائلتك بسهولة.

مكان ونترلاند الكويت

تقع مدينة ونترلاند الكويت بحديقة الشعب الترفيهية، وتضم عدد كبير من الأنشطة والألعاب للعائلات وذويهم، وكذلك أماكن مخصصة للمشي واللعب والراحة، وهي من الأحداث المفعمة بالطاقة والبهجة في أجواء جليدية رائعة مصنوعة خصيصًا لتناسب أجواء الخليج العربي، وتعتبر حديقة الشعب الترفيهية Al Sha’ab Leisure Park من أكبر الحدائق الترفيهية المفتوحة في الكويت، ولذلك هنالك العديد من المساحات الخضراء التي تمتع العين وتساعدك على الاسترخاء في يوم مليء باللعب والمرح مع عائلتك.

حجز تذاكر ونترلاند الكويت

بإمكانك حجز تذاكر ونترلاند من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالحدث، وسوف تتمكن من حجز التذاكر والتعرف على أسعارها وتباينها وفقًا للعمر وعدد الأفراد الزائرين، كل ما عليك فعله هو إتمام إنشاء الصفحة الشخصية الخاصة بك، وذلك من خلال إدخال الإيميل وكذلك رقم الهاتف، وبعد تأكيد التفعيل عبر انتظار رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني بإمكان التعرف على أسعار التذاكر، وكذلك إتمام بيانات الحجز إلكترونيًا، مما يتيح لك فرصة الحجز عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للزيارة بغرض الحجز.

مواعيد عمل ونترلاند بالكويت

تفتح ونترلاند أبوابها للزيارة طوال أيام الأسبوع، تختلف فقط من حيث مواعيد العمل وعدد الساعات، ولذلك تبدأ في استقبال الزوار في أيام الأحد وحتى الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتغلق أبوابها في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، أما في أيام الويكند من الخميس إلى السبت تستقبل الزائرين بدايةً من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى موعد الإغلاق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.