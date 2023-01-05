نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر ونترلاند الكويت وسعر التذكرة عبر www winterland kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من المواطنين افتتاح مشروع دولة الكويت الجديد وهو وينتر وندرلاند وذلك للذهاب والاستمتاع بهذه اللحظات الرائعة مع أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، وهو من المشاريع الترفيهية الرائعة، ويمكن الذهاب إلى هذا المهرجان ودخوله بأسعار مناسبة للغاية، فيتمكن الجميع من شراء التذكرة وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة حجز تذاكر ونترلاند الكويت وأسعارها.

حجز تذاكر ونترلاند الكويت

قامت الهيئة العامة للترفيه بدولة الكويت بالإعلان عن إمكانية حجز تذاكر مهرجان ونتر وندرلاند بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب ونتر وندرلاند وتسجيل الدخول إليه من خلال هذا الرابط https://winterland.kw/ar/login.

تظهر صفحة رئيسية بها العديد من الخيارات فيتم الضغط على أيقونة احجز الآن.

يلزم على المستخدم بعد ذلك إدخال كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع ومنها البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

يجب الحرص على قراءة كافة الشروط والأحكام واتباعها جيدا قبل الضغط على كلمة موافق وشراء تذاكر ونتر لاند.

يتمكن المستخدم من خلال هذا الموقع تحديد عدد التذاكر التي يرغب بها وكذلك تحديد يوم الزيارة ويجب العلم بأنه غير مسموح زيادة العدد عن عشرة أشخاص.

كتابة كافة المعلومات الخاصة بعملية الدفع وسداد قيمة التذاكر ويتم ذلك بشكل إلكتروني.

ما هي أسعار تذاكر ونتر وندر لاند؟

قامت إدارة ونتر وندرلاند في دولة الكويت بتحديد أسعار تذاكر المهرجان وأنها ستكون رمزية للغاية فقد حددت قيمتها بمبلغ 5 دينار كويتي فقط وذلك لجميع الفئات العمرية أما الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر أربع سنوات فيتم منحهم التذاكر بشكل مجاني ولكن يجب أولا الموافقة على الشروط والأحكام التي حددتها الإدارة.

يجب العلم بأن تذاكر الدخول إلى ونتر وندر لاند لا تتضمن العروض الترفيهية فيتم دفع بعض المبالغ المالية الرمزية أيضا للاستمتاع بهذه العروض.

ذكرنا في هذا المقال حجزتذاكرونترلاندالكويت، وقد وفرت الهيئة العامة للترفيه الكثير من الوقت والجهد على المواطنين فيمكن حجزها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب وسعر التذكرة رمزي للغاية فهو 5 دينار كويتي فقط.