نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر صرف الدولار اليوم في العراق.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد الدولار الأمريكي ارتفاع كبير خلال الفترة السابقة، وذلك في مقابل الدينار العراقي والجنية المصري الى غير ذلك من العملات المختلفة، فنلاحظ أن سعرصرف الدولار اليوم في العراق ارتفع للغاية فيبلغ صرف 100 دولار حوالي 155 ألف دينار عراقي، وهذا يعني زيادة السعر بمبلغ قدره 9 آلاف دينار وذلك عند قياسه بالسعر الأساسي الخاص بالصرف.

سعر صرف الدولار اليوم في العراق

من المعروف أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر بشكل كبير وفعال على أسعار الكثير من الأشياء مثل السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاج اليها المواطنين، ولهذا زادت أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه، وعانت الأسر محدودة الدخل وكذلك المتوسطة والفقراء من مواكبة هذه الأسعار.

تتزامن موجة ارتفاع الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار مع نهاية السنة وبداية عام جديد حيث هناك الكثير من المواطنين الذين يقبلون على شراء سلع غذائية ويتنزهون في الأسواق والمجمعات التجارية من أجل التبضع.

التأثر بارتفاع العملات وهبوطها

على الرغم من أن البنك المركزي يبذل الكثير من الجهد من أجل ضبط صرف سعر الدولار، حتى يستقر الوضع المالي في أسواق دولة العراق، إلا أن هناك الكثير من خبراء الاقتصاد الذين وضحوا حقيقة عدم سهولة عودة الأسعار الى ما كانت عليه في السابق، فأصبح الآن 100 دولار أمريكي يعادل 160 ألف دينار عراقي، وسوف ينتج عن هذا غلاء فائق وحدوث تضخم اقتصادي وعدم قدرة العراقيين على الشراء.

هناك بعض محللين الاقتصاد قالوا بأن عدم استقرار سعر صرف الدولار سوف يستمر مدة من الوقت، وبعد مرور عدة أسابيع سيحدث توازن بين كل من المعروض والمطلوب في الأسواق.

إجراءات البنك المركزي

وضح البنك المركزي أن هناك العديد من المصارف الحكومية التي تم تكليفها بتأمين سعر الدولار لجميع المواطنين للعديد من الأغراض المتنوعة مثل السياحة أو الدراسة أو الطبابة أو غير ذلك من الأغراض.

ذكرنا في هذا المقال سعر صرف الدولار اليوم في العراق، وهذا الأمر عانى منه الكثير من مواطني دولة العراق حيث أن زيادة سعر الدولار قد أثر على سعر المنتجات وبالتالي تراجعت القدرة الشرائية لجميع المواطنين.