نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدثت الكثير من التغييرات الملحوظة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث انخفض سعر صرف الدولار بشكل مبالغ فيه في جميع الأسواق السوداء الموجودة في سوريا، وقد نال ذلك دهشة كافة المواطنين حيث أن سعر صرف الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار كافة المنتجات الموجودة في الأسواق وسوف نوضح المزيد من التفاصيل في هذا المقال.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

تم تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق السوداء اليوم مقابل الليرة السورية وذلك بمبلغ 6250 ليرة للشراء مقابل 6320 ليرة للبيع وذلك للدولار الأمريكي، اما في البنك المركزي فبلغ 6025 ليرة للشراء، و6100 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم

تم أيضا تسجيل سعر اليورو اليوم في مقابل الليرة السورية فبلغ 6276 ليرة للشراء، و 6655 ليرة للبيع.

ما هي العوامل المؤثرة على الليرة السورية

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على قيمة الليرة السورية وسوف نوضح ذلك بشكل تفصيلي فيما يلي:

لاحظنا في الفترة السابقة سقوط وانخفاض قيمة الليرة السورية في مقابل الدولار الأمريكي لدى الأسواق السوداء، فقد فقدت قيمتها بشكل تدريجي على مدار السنوات الماضية.

هناك الكثير من التوقعات التي تفيد باستمرار سقوط وتدهور قيمة الليرة السورية حيث لا يوجد أي مخرج لزيادة مستوى الاقتصاد السوري فقد تراجع بشكل كبير.

المصرف المركزي يتخذ كافة الإجراءات للمحافظة على استقرار سعر الليرة السورية

في ظل تدهور وسقوط سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء أعلن البنك المركزي السوري أنه سيبذل الكثير من الجهد في مراقبة سعر الصرف حتى يعيد التوازن مرة أخرى إلى الليرة السورية.

كما وضح البنك المركزي أنه سيراقب جميع العمليات الغير مشروعة حيث أنها تؤثر بشكل كبير على عدم استقرار سعر الصرف في الأسواق، كما وضح أيضا أنه سيحافظ على سعر ثابت لصرف الليرةالسورية مقابل الدولار الأمريكي.

ذكرنا في هذا المقال سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، فقد شهد انخفاضا كبيرا ولكن أعلن المصرف المركزي السوري أنه سيحافظ على استقرار الليرة السورية وسوف يراقب كافة العمليات الغير مشروعة لإعادة التوازن الى الليرة من جديد.