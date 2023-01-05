نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز معرض وظيفتي للاستفادة بالحصول على تذاكر دخول لمعرض الوظائف متعدد الخدمات للباحثين عن عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز معرض وظيفتي، يتم الآن حجز التذاكر في معرض وظيفتي بالتزامن مع إعلان الجدول الزمني المقترح لهذا المعرض على مدى 3 أيام، ويبحث الكثيرين بين لحظة وأخرى عن رابط معرض وظيفتي وكيفية الحجز حيث تسارعت عمليات البحث على محرك بحث “جوجل” رغبة في معرفة الطريقة المتبعة لحجز التذاكر لدخول لمعرض الوظائف وهي تذاكر مجانية، جدير بالذكر انه في معرض وظيفتي في دولة الكويت يشارك به قرابة 14 قطاع وعدد يزيد عن 80 شركة أخرى.

بالدخول على موقع معرض وظيفتي المرفق في نهاية المقال، يمكن بدء حجز التذاكر الخاصة بمعرض وظيفتي الكويت بشكل مجاني تماماً، ويعتبر أضخم تجمع وظيفي ويهدف الى توفير فرص عمل واستقطاب الباحثين عن عمل وتوظيفهم.

معرض وظيفتي للباحثين عن عمل فرص وظيفية وورش

حجز معرض وظيفتي

يقدم معرض وظيفتي بحسب ما تم الإعلان المتداول موقع مخصص لطلب التذاكر من خلاله، وتكون تلك التذاكر مجانية، والمتاحة حسب أسبقية الحجز، ويمكن ترتيب هذا الحجز بإتباع الخطوات الموضحة بالدخول على موقع ارينا كويت وتحديد الفعالية،

ومن خلال موقع ارينا، ثم الضغط على شراء من الأيقونات الموضحة، ويتم إعادة توجيهك لمنصة وظيفتي فقط حدد تاريخ التذكرة وعدد التذاكر ثم الضغظ على زر تأكيد شراء تذكرة.

جدير بالذكر ان معرض وظيفتي يتم إنعقاده وتنظيمه في الفترات 5 و6 و7 يناير 2023، وذلك في قاعة الأرينا كويت،

ويهدف لإستقطاب الباحثين عن عمل وتسهيل التواصل بين الباحثين عن العمل والشركات والقطاعات وتوظيف الكوادر المتخصصة.