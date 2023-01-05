مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر كانون الثاني

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عمر شويل - جدة مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، يبحث الكثير من المتقاعدين عن موعد صرف الرواتب الخاصة بهم لهذا الشهر وهو شهر يناير، وقد قام مصرف الرافدين بالإعلان أنه تم الشروع في توزيع رواتب المتقاعدين لكل من المدنيين والعسكرين وأنهم سيتمكنون من الحصول عليها من خلال أدوات الدفع الإلكترونية المختلفة كما وضح أنهم يتمكنون من الحصول على رواتبهم في أي مكان وأي وقت.

مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

بعد تزايد عمليات البحث حول موعد صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر يناير، وضح مصرف الرافدين بأنه لا ينبغي القلق فقد تمت المباشرة في توزيع الرواتب، ويتمكن جميع المستفيدين من استلام رواتبهم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني مهما اختلفت أماكن تواجدهم.

وضحت أحد المصادر الموجودة في هيئة التقاعد الوطنية تكليف وزارة المالية الهيئة بصرف رواتب المتقاعدين. سواء كان المدني أم العسكري لشهر يناير الجاري وقد قامت الهيئة بتوجيه كلا من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد بصرف هذه الرواتب على الفور.

كما وضح هذا المصدر أن كلا من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد قاما بصرف رواتب المتقاعدين. وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية خلال الأيام القادمة.

صرف رواتب المتقاعدين من خلال مصرف الرافدين

قام أحد المصادر العراقية بالإعلان أن مصرف الرافدين سوف يشرع في صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين لشهر يناير.

قام بعض المسؤولين الحكوميين بتوضيح أن وزارة المالية قد تأخرت بإطلاق الرواتب حتى وقتنا الحالي إلى الجهات الخاصة بذلك. وهي دائرة التقاعد العامة حتى تقوم بإرسالها إلى المصارف الحكومية للتمكن من صرف رواتب المتقاعدين.

وضح أيضا هذا المسؤول أن التأخر في تمويل رواتب المتقاعدين إلى دائرة التقاعد العامة. يرجع إلى إغلاق المصارف بسبب القيام بعملية الجرد المصرفي السنوي. وأنه قد بدأت عملية التمويل خلال الساعات الماضية بالفعل فقد أعلنت المصارف الحكومية عن بدء عملها من جديد وانتهاء عملية الجرد السنوي.

عاجل تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني

هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا بعنوان مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر. وأفاد الكثير من المسؤولين بمباشرة عملية صرف الرواتب ابتداء من الأمس الثلاثاء.