نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 30 ألف فوري للسعودي والمغترب والمتقاعد والعسكري| التقديم إلكتروني في المقال التالي
يتساءل عدد كبير من الأشخاص على شروط التقسيط من اكسره حيث أنها من أهم الضوابط المعلنة حيث يتم تخصيصها إلى المواطنين والمقيمين والعسكريين فإن شركة اكسترا توفر العديد من التسهيلات لكي تساعد جميع الأشخاص الذين يرغبون في شراء احتياجاتهم الأساسية من خلال تقسيط الجوالات ويتم تسديد ثمنها على دفعات شهرية بمبالغ مخفضة حيث أن هذا البرنامج لذلك يمكننا أن نتعرف على تسهيل اكسترا للعسكريين ومميزات غير تسهيل الجديد من تفاصيل خلال الفقرات التالية.
شروط التقسيط من اكسترا
قبل أن نعرض الشروط التقسيط من اكسترا و التي يجب أن تتوفر فيها الأشخاص يجب أن نتعرف على مميزات الشركة التي تقدمها من خلال برنامج التسجيل حيث أن التموين لا يحتاج من الأشخاص المتقدمين إلي تحويل الرواتب ولا يحتاج إلي كفيل كما أن فترة السداد تكون مرنة بشكل كبير فيمكن أن يصل السداد لمدة سنتين من بداية تاريخ الحصول على التمويل ويجب أن تتوفر به مع الشروط فهي تختلف من القطاع الخاص وتكون على النحو التالي
- يجب أن يكون عمر الشخص الذي يحصل على الرواتب التي تصل إلي 12,000 ريال سعودي من 21 إلي 25 عاما
- يحصل على راتب بحد ادني بمبلغ 5000 ريال سعودي فإن العمر هنا يجب أن يكون 25 سنة حتى 60 عام
- يجب أن يكون يعمل في المؤسسات الحكومية للمواطنين على السعوديين أو المؤسسات الخاصة للمقيمين وتكون الفترة لا تقل عن ثلاث أشهر بالنسبة للوافد فإن الفترة لا تقل عن عام كامل
- يجب أن تكون جهة العمل معتمدة في البرنامج الخاص بالتمويل للاستفادة من عروض اكسترا
الأوراق المطلوبة لغرض تسهيل اكسترا
يجب لجميع الأشخاص للقبول في برنامج اكسترا لتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها بطاقة الهوية وصورة منها أو الإقامة بالإضافة إلي تقديم مستند يثبت الحساب البنكي لأخر ثلاثة اشهر من التعاملات وتوثيق بطاقة العمل و يتم تقديمها عند تقديم على قروض اكسترا حيث يمكن التواصل مع الشركة على الرقم 920004123 للتعرف على مزيد من الاستفسارات، كما انه يمكن التقديم علي التمويل الشخصي من شركة اكسترا من خلال الموقع الرسمي التابع لها.
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