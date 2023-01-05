بدون كفيل قدم علي تمويل سيارتك وتملك السيارة من أول يوم بأسهل الشروط

بدون كفيل قدم علي تمويل سيارتك برنامج تمويلي يوفر للعميل مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها في شراء سيارة الأحلام وذلك من خلال أسهل الشروط والمتطلبات، هذا البرنامج التمويلي واحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث توفر شركة التيسير برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة من شركة التيسير للتمويل

شركة التيسير للتمويل أحد أهم المؤسسات المالية الكبرى في المملكة العربية السعودية والتى تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التى من شأنها خدمة تلبية الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة، برنامج تمويل السيارات واحد من أهم تلك البرامج المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل والذي يمكن لطالب التمويل التقديم على الطلب بصورة سريعة وسهلة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت وتعبئة إستمارة طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

أهم مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل

توفر شركة التيسير للتمويل موافقة سريعة خلال ساعات فقط من التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات.

من خلال هذا البرنامج التمويلي يمكن لطالب التمويل تملك السيارة التي يرغب بها.

طالب التمويل يمكنه سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن عند التقدم بالطلب.

أيضاً لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل