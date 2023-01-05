نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الاقامة الدائمة السعودية 1444 وشروط الحصول عليه والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم الاقامة الدائمة السعودية من أهم القرارات التي أطلقتها الحكومة السعودية عام 2019 م وذلك لتحقيق الرؤية المستقبلية 2030 م وهناك نوعين من أنواع الإقامة الدائمة (غير محدد المدة، لعام واحد) ومن خلال الحصول على الإقامة الدائمة يحصل الفرد على امتيازات كثير من أهمها حصوله على تأشيرات زيارة لأقاربه وأهله والبقاء معه في المملكة و امتلاك الأصول والممتلكات ويستطيع الدخول والخروج الح المملكة بكل سهولة فقط يجب على المواطن تسديد الرسوم المقررة قبل أنتهاء مدة الاقامة وعدم ارتكاب مخالفات قانونية، و سنوضح لكم كل ما يتعلق عن الإقامة الدائمة من حيث الشروط والرسوم والمستندات المطلوبة للتقديم.

رسوم الاقامة الدائمة السعودية 1444

تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير كافة الأنظمة بين وقت وحين لذلك خلال السنوات الاخيرة حدث بعض التغييرات والتعديلات على قيمة الرسوم بما يتلائم مع احتياجات الدولة وتتلائم أيضا مع ظروف المقيمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية وكما ذكرنا إن هناك نوعين من الاقامة الدائمة وقيمة رسوم كلا منهم تختلف عن الآخر وهي:

سعر الاقامة الدائمة غير محددة المدة هي 800 ألف ريال سعودي. رسوم الإقامة الدائمة لعام واحد وقابلة للتجديد 100000 ريال سعودي.

ما هي شروط الحصول على الإقامة الدائمة السعودية

هناك بعض الشروط والقواعد والضوابط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لقبول طلب الحصول على إقامة دائمة و تتمثل هذه الشروط في الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم على طلب الإقامة عن 21 عام.

امتلاك المتقدم جواز سفر بشرط يكون ساري.

ألا يكون المتقدم يعاني من أمراض مزمنة أو معدية.

عدم وجود أحكام قضائية أو قضايا تخص الشرف والأمانة مسجلة باسمه.

تقديم وصل يؤكد دفع قيمة رسوم الحصول على الإقامة الدائمة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الاقامة الدائمة

يلزم المواطن عند التقديم للحصول على الاقامة الدائمة السعودية تقديم بعض الأوراق والمستندات وهي:

جواز سفر المتقدم ويكون ساري.

تقديم التقرير الطبي ويكون معتمد من الجهات المسجلة في وزارة الصحة يؤكد الحالة الصحية للفرد وخلوه من الأمراض المعدية.

السجل الجنائي للمتقدم..

تقديم ما يثبت الملائمة المالية للفرد.

حالات تجديد الإقامة السعودية مجانا

هناك بعض الحالات التي تمسح فيها المملكة العربية السعودية بتجديد الإقامة السعودية لهم بشكل مجاني وهم:

أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي.

التابعين المولودين في المملكة العربية السعودية.

الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي من السعودية.

حاملي تأشيرة إقامة دراسية في المملكة.

الاستعلام عن صلاحية تجديد الإقامة

من خلال منصة أبشر يمكن للوافدين الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية وهي بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

قم بالدخول إلى أبشر الأفراد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على الجوازات.

اختيار خدمات التابعين.

على الفور سيظهر أمامك كافة بيانات التابع و صلاحية الرسوم.

غرامة تأخير تجديد الإقامة السعودية

عند الحصول على إقامة يتم تحديد صلاحية ويجب على المواطن تجديد الاقامة قبل الانتهاء موعدها لكي لا يتم فرض غرامة مالية وهى:

يتم فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي في حالة التأخير للمرة الأولى.

غرامة التأخير عن تجديد الاقامة للمرة الثانية هي 1000 ريال سعودي.

في حالة التأخير للمرة الثالثة يتم ترحيله خارج المملكة.

ما هي مميزات الاقامة الدائمة السعودية

هناك الكثير من المميزات التي يتمتع بها المواطن عند حصوله على إقامة دائمة، وأهم مميزاتها هي:

يستطيع المواطن وجميع أفراد العائلة الذهاب إلى السعودية.

لا يتطلب منه أخذ إذن بالدخول والخروج من السعودية.

الحصول على بعض الامتيازات متعلقة بوسائل النقل.

أصبح بإمكانه شراء عقارات ومساكن وأملاك بأسمه في المملكة العربية السعودية.

من هم المستفيد من نظام الإقامة الجديد

هناك الكثير من الفئات التي يحق لها الاستفادة من نظام الإقامة الجديد، علما بأن الأمر لم يكتفي بالوافدين فقط، المستفيدين هم: