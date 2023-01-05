5000 ريال بإيداع فورى بدون تحويل الراتب لجميع المواطنين

5000 ريال بإيداع فورى بدون تحويل الراتب منتج تمويلي سهل وميسر يهدف إلى تلبية احتياجاتك ومتطلباتك المالية الطارئة وذلك من خلال إجراءات سريعة وأوراق ومستندات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب، هذا التمويل الشخصي واحد من أهم المنتجات التى دائماً ما يبحث عنها العميل في المملكة العربية السعودية الذي يرغب في سرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها.

5000 نقدى فورى بدون تحويل الراتب لجميع العملاء

أحصل الآن علي تمويل شخصي كاش ونقدى بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري وبإجراءات سريعة وسهلة للحصول على السيولة النقدية التي تحتاج إليها لتحقيق أهدافك وتطلعاتك المالية والشرائية أيضاً، هذا المنتج التمويلي تم تصميمه من قبل منصة سلفة الإلكترونية بصيغة إسلامية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما، حيث توفر منصة سلفة الإلكترونية هذا التمويل الشخصي بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب بالإضافة إلى العديد من خيارات السداد التى تتيح للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل، ومن خلال هذا المقال في موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للعملاء في المملكة من خلال منتج التمويل الشخصي المتاح لديها كما سوف نتعرف أيضاً علي أهم الشروط التي حددتها منصة سلفة الإلكترونية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

ما هى إمتيازات منتج التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية ؟

صممت منصة سلفة الإلكترونية منتج التمويل الشخصي لقطاع الأفراد بالمملكة بالعديد من الامتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية متاح بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج التمويلي.

مبلغ التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية يمكن أن تبدأ قيمته من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي.

من خلال هذا المنتج التمويلي يمكن أن يستفيد العميل بإيداع نقدى سريع وفورى لمبلغ السلفة المالية التى يحتاج إليها.

موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية وذلك خلال 15 دقيقة فقط من التقدم بالطلب.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى منصة سلفة الإلكترونية للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتج التمويل الشخصي المتاح لدي المنصة لقطاع الأفراد.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية يمكن أن تصل حتي 6 أشهر وذلك من خلال دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.

من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت يمكن للعميل الذي يرغب في الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة التقديم على الطلب من خلال تعبئة نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ورفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة والداعمة لتلك البيانات الشخصية وذلك بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة الرئيسية في المملكة.

تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

من هم المستفيدين من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية ؟