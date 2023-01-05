طريقة استخراج شهادة وفاة إلكترونياً في السعودية المقدمة من وزارة الداخلية السعودية ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل الرعاية المنزلية الإلكترونية دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية، حيث يتم إصدار شهادات الوفاة في المملكة العربية السعودية من خلال أبشر الإلكترونية وذلك من أجل الحصول على تفويض رسمي لتسجيل بيانات شهادة الوفاة وإصدار شهادات المتوفى، ولمزيد من المعلومات يرجى اتباع هذه المقالة.

استخراج شهادة وفاة إلكترونياً

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تعليمات للمواطنين والمقيمين حول كيفية الحصول على شهادة وفاة مواطن إلكترونيًا، فقط اتبع الخطوات أدناه لإكمال العملية:

في البداية يجب الضغط على منصة أبشر للوصول السهل إليها عبر الإنترنت.

انتقل إلى أيقونة الأفراد وقم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

وقم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. حدد وانقر فوق الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق رمز نموذج سجل واقعة وفاة.

اكتب البيانات التي يطلبها الموقع: اسم المتوفى، ورقم الهوية، وتاريخ الوفاة، وسبب الوفاة، ورقم الحفظ، ومكان الوفاة، ووقت الوفاة.

اختر “حجز موعد في الأحوال المدنية عبر أبشر”.

إرفاق المستندات التي تحتاج إليها المنصة لاستخراج شهادة الوفاة.

انتقل إلى الأحوال المدنية في اليوم المحدد من خلال المنصة للحصول على شهادة وفاة.

استخراج شهادة وفاة لغير السعوديين

حددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية التي تعمل مع القنصليات والسفارات أهم الخطوات المطلوبة للحصول على شهادة وفاة لغير السعوديين، على الرغم من اختلاف الإجراءات بشكل كبير حسب الجنسية، إلا أن هناك جزء من الخطوات مماثلة في إصدار شهادات الوفاة إلكترونيا، وهي عل النحو التالي:

إذا لم يكن المتوفى مواطناً سعوديًا، فيجب أن يتولى الجثمان أحد الأقارب أو الضامن أو أحد من ينوب عنهم.

النموذج رقم 27 هو المناسبمن أجل الحصول على شهادة وفاة لغير السعوديين.

يجب توثيق شهادة الأصلية الخاصة بالوفاة بالمستشفى.

يجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة تابعة لجنسية المتوفى، على سبيل المثال، إذا كان المتوفى مصريًا، فيجب إحضاروثائق مصرية.

جميع المستندات والاستمارات متاحة في مكاتب وزارة الصحة والسفارات والقنصليات.

رسوم استخراج شهادة وفاة

يمكنك أن ترى أن المملكة تسعى دائمًا لمساعدة مواطنيها وتراعي الوضع الاقتصادي العام لمواطنيها، وتتفهم وزارة الداخلية الوضع المالي والعائلي في حالة وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى التأثير النفسي المرتبط بأسرة المتوفى، لذلك تهدف المملكة إلى تقليل نسبة التكاليف المرتبطة بإصدار شهادة أو رسوم شهادة وفاة بحيث يمكن لأي شخص قانونا تسجيل المتوفى قبل الموعد النهائي المحدد.