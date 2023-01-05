ملفات مهمة تجمع وزير الخارجية الهندى مع رئيس مايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - ناقش وزير الشؤون الخارجية الهندى إس سوبرامانيام جايشانكار، أمس الأربعاء، مع الرئيس التنفيذى لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية ساتيا ناديلا، عدة قضايا بما فيها أبرزها الحوكمة والأمن فى المجال الرقمى.





وشدد الرئيس التنفيذى لشركة "مايكروسوفت" على أهمية الخدمات المقدمة من خلال تكنولوجيا "الحوسبة السحابية"، مشيرًا إلى أن ثمة تزايداً فى تبنى هذه التكنولوجيات، ما يثبت أن قواعد اللعبة تتغير.

وأضاف رئيس مايكروسوفت -فى تصريحات أدلى بها خلال زيارته الحالية للهند- "إن تطبيقات الكمبيوتر القائمة على أساس (الحوسبة السحابية) لم تبدأ حتى الآن، ولكن بحلول عام 2025 سيكون معظمها متاحاً أمام أى شخص، حيث سيتم استخدامها بطريقة فعالة فى حدود الشبكة السحابية".

وتابع: "الشركة تعمل فى الهند منذ أكثر من 32 عاما، وأن النظام الرقمى أصبح ضروريا لكل منظمة، وتطبيقات «مايكروسوفت» السحابية يمكن أن تشجع على الابتكار وتساعد على تحقيق التقدم الاقتصادى على نطاق واسع وتسريع نمو الأعمال التجارية فى الهند".

جدير بالذكر أن فكرة (الحوسبة السحابية) تقوم على أساس إتاحة مساحة تخزين ومعالجة قواعد ضخمة من البيانات باستخدام أنظمة تشغيل متكاملة فى أى وقت، عبر جهاز متصل بالإنترنت ومتصفح فقط، وبالتالى لم يعد المستخدم بحاجة إلى تخزين البيانات والبرامج على الحاسب الآلى الشخصى، ولم تعد الشركات بحاجة لإنشاء مراكز بيانات تقليدية بتكلفة مرتفعة.

وتتيح تطبيقات (الحوسبة السحابية) حزمة من المزايا العملية، مثل الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات، وتفادى وقوع كوارث بمراكز البيانات أو مقار العمل مثل تلف الأجهزة أو الحرائق، فضلا عن تحليل قاعدة ضخمة من البيانات وتحديث البرامج.

وهناك العديد من التطبيقات للحوسبة السحابية التى يتم استخدامها بشكل شبه يومى، مثال تطبيقات التواصل الاجتماعى، وخدمة التخزين السحابى التى تتيح للمستخدمين إمكانية تخزين الملفات الشخصية والوصول إليها من أى مكان طالما هناك اتصال بشبكة الإنترنت، وتتيح هذه الخدمة للشركات والأفراد إمكانية الحصول على مساحات تخزين معينة مقابل رسوم شهرية يتم دفعها لصالح جهات متخصصة فى توفير التخزين السحابى، بالإضافة إلى وجود تطبيقات عديدة يمكن الاستفادة منها فى مجالات وسائل الاتصال وإدارة الأعمال والتسويق والتعليم والطب وغيرها.