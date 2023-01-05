العالم اليوم - مقتل مراهق فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 05:18 صباحاً - قتل فلسطيني وجرح اثنان، أثناء اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم بلاطة شرقي نابلس فجر الخميس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المراهق الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 16 عاما، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المخيم.

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