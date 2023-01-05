الدوما: انتخابات الكونجرس أظهرت انقسام المجتمع الأمريكى

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قال سلوتسكى على منصة "تليجرام" مساء أمس الأربعاء- "انتخابات الكونجرس السابقة أظهرت بوضوح الانقسام فى مجتمع الأمريكى، كما اتضح، أن هناك مشاكل فى الوحدة داخل الأحزاب السياسية نفسها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة دخلت العام الجديد بأزمة برلمانية.
وفشل مجلس النواب الأمريكى ذو الأغلبية الجمهورية، وللمرة الرابعة خلال يومين فى انتخاب رئيس له.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم بأنه لأول مرة منذ 100 عام فشل مجلس النواب الأمريكى فى اختيار رئيس له من الجولة الأولى، بعد عدم جمع الجمهورى كيفن مكارثى الأصوات الكافية لانتخابه.
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