العالم اليوم - قطع الكرة الأرضية بالطول والعرض.. أطول رحلة لطائر بلا توقف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 03:22 صباحاً - أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أنها سجلت أطول رحلة طيران من دون توقف لطائر على الإطلاق.

وقطع الطائر، وهو من نوع "غودويت" المعروف بمنقاره الطويل، مسافة 8495 ميلا (نحو 13500 كيلومترا) من دون أن يتوقف، عندما حلق من ولاية ألاسكا الأميركية إلى جزيرة تسمانيا جنوبي أستراليا.

وغادر الطائر، الذي ثبتت به شريحة إلكترونية لتتبع سيره، ألاسكا في 11 أكتوبر 2022 ثم هبط في تسمانيا بعد 11 يوما، في رحلة لم يحصل خلالها على وجبة طعام أو قسط من الراحة.

ونجح الطائر في كسر رقم قياسي سابق كان مسجلا لـ"غودويت" آخر، حيث طار لمسافة أبعد بمقدار 217 ميلا (حوالي 350 كيلومترا).

وقال إيريك وولر المسؤول بقطاع الحيوانات البرية في تسمانيا لموسوعة "غينيس"، إن الطائر الذي حطم الرقم القياسي "ربما فقد نصف وزنه أو أكثر أثناء الطيران المستمر نهارا وليلا".

وأضاف: "إذا هبط طائر غودويت على الماء فإنه يموت فورا. ليس لديه شيء يسبح به ولا طريقة للرسو على سطح الماء".

وتابع وولر: "لذلك إن كان الطائر قد سقط في المحيط من الإجهاد أو أن طقسا سيئا أجبره على الحط فوق الماء، كانت تلك ستكون نهايته".