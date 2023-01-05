العاهل الأردنى يصل عمان عقب زيارة عمل قصيرة لدولة الإمارات

وأكد العاهل الأردنى والشيخ محمد بن زايد -خلال لقائهما فى أبوظبى اليوم الأربعاء- حرصهما على تعزيز التعاون الثنائى والعلاقات بين البلدين، كما تناولا العلاقات الأخوية والأوضاع بالمنطقة، طبقا لبيان الديوان الملكى.
وأكد الزعيمان اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها فى شتى الميادين.
وجرى -خلال اللقاء الذى تم بقصر الشاطئ فى العاصمة الإماراتية- بحث آفاق التعاون الثنائى وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.
وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد الملك عبدالله الثانى ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تقوض هذا الحل.
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