جدة - نرمين السيد - وكان تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، قد كشف منذ يومين عن حالة الطقس فى المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن السلطات السعودية تواصل مواجهة الطقس السيئ الذى تشهده بعض مناطق المملكة، حيث اتخذت خطوات واسعة لحماية مواطنيها.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، حذر المركز السعودى للأرصاد، الثلاثاء الماضى، من فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد فى عدد من المناطق، ومن المتوقع جريان سيول فى أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير، تمتد لتشمل القصيم وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية. وفى خطوات تفاعلية، أعلنت إدارات تعليمية مختلفة تعليق الدراسة الحضورية، والاكتفاء بوسائل التعليم الإلكترونى الرسمية، وذلك على خلفية الأحوال الجوية التى تشهدها السعودية. وحذر الدفاع المدنى فى السعودية من التواجد بأماكن جريان السيول والتجمعات المائية وبطون الأودية، وأهاب بالتزام الأماكن الآمنة خلال فترات الطقس السيئ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار العام سقطت فى يوم واحد.. سيول عارمة تجتاح مكة والمدينة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.