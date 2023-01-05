جيش كوريا الجنوبية يبدأ تدريبات عسكرية مكثفة اليوم.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تنظم هذه الدريبات، هيئة الأركان المشتركة فى العاصمة الكورية سول وإقليم "كيونج كى" وشمال "كانج وون". وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يشارك بالتدريبات قيادة العمليات البرية وقيادة دفاع سول وقيادة الطيران وقيادة عمليات القوات الجوية بجيش كوريا الجنوبية.. وإجراء التنسيق بين أفرع الجيش لتعبئة المعدات العسكرية المختلفة، بما فى ذلك طائرات الهليكوبتر وأسلحة الدفاع الجوى.

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