زيلينسكى: روسيا تخطط لشن هجوم كبير

جدة - نرمين السيد - وفى خطاب ألقاه، نقل عنه المكتب الرئاسى الاوكرانى، حذر زيلينسكى الشعب الأوكرانى من "عمليات تعبئة جديدة" تستعد لها روسيا.

وقال زيلينسكى: "ليس لدينا شك فى أن قادة روسيا الحاليين سيرمون كل ما تبقى لديهم وكل شخص يمكنهم حشده لمحاولة قلب مجرى الحرب وتأجيل هزيمتهم على الأقل، ويتعين علينا تعطيل هذا السيناريو الروسى. نحن نستعد لهذا. يجب أن يخسروا".

وأضاف: "أى محاولة لشن هجومهم الجديد يجب أن تفشل، ستكون هذه هى الضربة القاضية.. أشكر جميع الشركاء الذين فهموا هذا".

كما حذر بعض المسؤولين الأوكرانيين الشهر الماضى من هجوم روسى جديد محتمل فى يناير أو فبراير، بما فى ذلك الجنرال فاليرى زالوجنى، القائد الأعلى فى الجيش الأوكرانى الذى قال لصحيفة الإيكونوميست فى وقت سابق إن روسيا تعد حوالى 200 ألف جندى ويمكن أن تقوم بعملية أخرى فى كييف.