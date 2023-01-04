جدة - نرمين السيد - وفى خطاب ألقاه، نقل عنه المكتب الرئاسى الاوكرانى، حذر زيلينسكى الشعب الأوكرانى من "عمليات تعبئة جديدة" تستعد لها روسيا.
وقال زيلينسكى: "ليس لدينا شك فى أن قادة روسيا الحاليين سيرمون كل ما تبقى لديهم وكل شخص يمكنهم حشده لمحاولة قلب مجرى الحرب وتأجيل هزيمتهم على الأقل، ويتعين علينا تعطيل هذا السيناريو الروسى. نحن نستعد لهذا. يجب أن يخسروا".
وأضاف: "أى محاولة لشن هجومهم الجديد يجب أن تفشل، ستكون هذه هى الضربة القاضية.. أشكر جميع الشركاء الذين فهموا هذا".
كما حذر بعض المسؤولين الأوكرانيين الشهر الماضى من هجوم روسى جديد محتمل فى يناير أو فبراير، بما فى ذلك الجنرال فاليرى زالوجنى، القائد الأعلى فى الجيش الأوكرانى الذى قال لصحيفة الإيكونوميست فى وقت سابق إن روسيا تعد حوالى 200 ألف جندى ويمكن أن تقوم بعملية أخرى فى كييف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: روسيا تخطط لشن هجوم كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.