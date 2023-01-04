ارتفاع قتلى تفجيري الصومال إلى 35
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارتين مفخختين في بلدة مهاس وسط الصومال اليوم الأربعاء، والذي نفذه مسلحو حركة الشباب إلى 35 قتيلاً و40 جريح.
وذكرت وسائل إعلام صومالية أن الهجوم الذي وقع في بلدة مهاس هو الأحدث في سلسلة هجمات لحركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة منذ بدء القوات الحكومة العام الماضي في طرد المسلحين من أراضٍ كانوا يستحوذون عليها منذ فترة طويلة.
وتشن حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة هجمات ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2007.
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