العالم اليوم - مسؤولون في الفيدرالي يتوقعون بقاء الفائدة مرتفعة خلال 2023

انتم الان تتابعون خبر مسؤولون في الفيدرالي يتوقعون بقاء الفائدة مرتفعة خلال 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 10:20 مساءً - أكد المسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التزامهم بمحاربة التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم، وسط توقع منهم بأن تظل معدلات الفائدة مرتفعة حتى يتم احراز تقدم في مكافحة التضخم، بحسب محضر اجتماع الفيدرالي.

وكان صناع السياسات النقدية بالاحتياطي الفيدرالي قد شددوا على ضرورة المحافظة على سياسات نقدية متشددة طالما بقي التضخم عند مستوياته المرتفعة غير المقبولة حاليًا.

وأوضح محضر اجتماع الفيدرالي، والذي رفع فيه المركزي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى مستوى 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة، أن المشاركون في الاجتماع قد أكدوا ضرورة المحافظة على السياسة النقدية المتشددة حتى يتحرك التضخم في اتجاه الهبوط ليصل إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.

وأشار المشاركون بالاجتماع إلى أن التجربة التاريخية تجعلهم يحذرون من تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان المناسب.

وخلال الاجتماع الأخير في ديسمبر، خفف الفيدرالي من حدة رفع معدلات الفائدة، بعد أن رفعها أكثر من مرة بمقدار 75 نقطة أساس، ولكن التخفيف بعد أن بلغت معدلات الفائدة المستوى الأعلى في نحو 15 عاما.

ونص محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي أن المسؤولون سيقومون بالتركز على البيانات وهم يحددون ملامح السياسة النقدية وسط تمسك بالمرونة بحسب معطيات الاقتصاد.

وعقب الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن على الرقم من وجود تقدم ملحوظ في المعركة ضد التضخم، إلا أن ارتفاع الأخير بدأ يتوقف، لكن مستويات التضخم ستبقى مرتفعة لفترة من الوقت.

كما أوضح محضر الفيدرالي أنه لا يوجد ضمن أعضاء اللجنة من يتوقع تخفيف معدلات الفائدة خلال العام الجاري.