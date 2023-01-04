الاتحاد الأوروبى يدرس إعادة شهادة الخلو من «كورونا» للقادمين من الصين

جدة - نرمين السيد - يتجه الاتحاد الأوروبى إلى العودة لإجراء "الفحص قبل المغادرة" للقادمين من الصين إلى أراضى أى من دول الاتحاد الأوروبى، تحسبًا لعودة شبح "كورونا" إلى أوروبا خلال العام 2023.





وقالت مصادر فى الاتحاد الأوروبى، إن قرارًا بذلك قد يصدر فى غضون الأيام القليلة القادمة نظرًا لخطورة المعلومات المتوافرة عن اتساع نطاق الإصابة بمتحورات جديدة لـ"كوفيد-19" فى الصين.

وقالت ستيللا كيراكيديس مفوضة شئون الصحة فى الاتحاد الأوروبى - فى تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" - إن إجراء الفحص المُسبق لكى يتم تطبيقه كسياسة عامة ملزمة لكافة دول الاتحاد، فإن الأمر يحتاج إلى موافقة "أغلبية كاسحة" من ممثلى الدول السبع والعشرين أعضاء الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت أنها بحكم موقعها تتمنى أن يتم التصويت على ذلك بالموافقة لكى لا تجتمع على الأوروبيين مشكلات الصحة والطاقة والأوضاع الاقتصادية معا هذا الشتاء، مشيرًا إلى ترتيبات تجرى لعقد اجتماع حول هذا الموضوع فى مفوضية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، يوم الثلاثاء القادم، لاتخاذ "قرار" حول إعادة تطبيق هذا الإجراء للقادمين من الصين إلى الاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أن المفوضية لن تصادر على حرية كل بلد فى اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لحماية مواطنيه حتى وإن لم يصدر قرار فى اجتماع الثلاثاء القادم.

وتشير التقارير الصادة من المرصد الأوروبى لمكافحة الأوبئة إلى أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا فى دول الاتحاد قد زاد بنسبة 7 فى المائة خلال الأسبوع المنتهى فى 18 ديسمبر الماضى مقارنة بالأسبوع السابق له وأن عدد المصابين بلغ 2009 حالات إصابة منهم 65 مصابًا فوق سن الخامسة والستين فى 11 دولة من أعضاء الاتحاد.