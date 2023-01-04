ماكرون يعد زيلينسكي بمدرّعات فرنسية
وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاربعاء، بتسليم قواته مدرعات "أي ام اكس – 10 آر سي" في إطار الدعم العسكري الغربي لكييف.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة الفرنسية، القول: "إن ماكرون سعى إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لكييف بالموافقة على تسليمها مدرعات "أي ام اكس – 10 آر سي".
وأكد الإليزيه أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات الأوكرانية بمدرعات غربية غربية.
وينتقد السياسيون والخبراء الغربيون بشكل مستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعمدهم إطالة أمد النزاع في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة وتقديم الدعم المالي لنظامها.
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