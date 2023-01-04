«القاهرة الإخبارية».. الشرطة الصومالية: ارتفاع عدد قتلى انفجارى هيران لـ35

جدة - نرمين السيد - وذكر عدنان عبدى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مقديشو، إن السيارتين استهدفتا منزلى رئيس البلدية ونائب بالبرلمان الصومالى، بالإضافة إلى مواقع عسكرية تابعة للجيش الصومالى والقوات الشعبية المناهضة لحركة "الشباب" الإرهابية.
وأشار إلى أن حركة "الشباب" الإرهابية أعلنت بالفعل مسؤوليتها عن الحادث، إلا أنها لم تكشف أى تفاصيل تتعلق بالهجوم.
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