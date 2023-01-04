تايلاند: التدابير المتعلقة بـ كورونا لن تميز بين المسافرين من أى بلد

وأضاف وزير الصحة التايلاندى - بحسب ما نقلت عنه صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية على موقعها الإلكترونى - أنه أثناء إقامتهم فى تايلاند، سوف يتم نصح الزوار بحماية أنفسهم من خلال ارتداء كمامات الوجه فى الأماكن العامة وداخل المركبات العامة، إلى جانب غسل اليدين بانتظام، وإجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا.
ويلتقى تشارنفيراكول، غدًا الخميس، وزير النقل التايلاندى ساكسايام تشيدتشوب، من أجل مناقشة اتخاذ إجراءات خاصة بالزائرين القادمين من الصين، والتى من المقرر أن تعمل على تخفيف قواعد السفر المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا، اعتبارًا من الثامن من يناير الجارى.
يذكر أن المسافرين من الصين يواجهون الآن قيودًا عند دخول أكثر من 12 بلدًا، مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا هناك، وتضم الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا، إلى جانب العديد من الدول الأوروبية، التى أصبحت تطلب إجراء اختبار سلبى لفيروس كورونا قبل الوصول إلى مطاراتها.
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