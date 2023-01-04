رئيس كازاخستان يجري تعديلات وزارية

رئيس كازاخستان يجري تعديلات وزاريةأجرى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف تعديلات وزارية محدودة شملت تعيين وزراء جدد للصناعة وتطوير البنية التحتية والتعليم والثقافة والرياضة، وكذلك البيئة والموارد الطبيعية.

وأصدر الرئيس الكازاخستاني مراسيم تعيين جاء في نص أحد هذه المراسيم "تعيين كارابايف مارات كريمجانوفيتش لمنصب وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية لجمهورية كازاخستان"، وذلك بدلا من كايربك أوسكنبايف. وكان كارابايف يحتل منذ يوليو عام 2021 منصب نائب وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية.

كما تم تعيين نائب وزير التعليم الكازاخستاني غاني بيسيمبايف لمنصب وزير التعليم بدلا من أسخات أيماغامبيتوف.

وبمرسوم آخر عين توكايف نائبة وزير البيئة والموارد الطبيعية زولفيا سليمانوفا لمنصب وزيرة البيئة والموارد الطبيعية للجمهورية بدلا من سيريكالي بريكيشيف.

أما منصب وزير الثقافة والرياضة فيحتله حاليا السكرتير التنفيذي لحزب "Amanat" أسخات أورالوف، وذلك بدلا من داورين أبايف.

وأعلن توكايف في جلسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني في نهاية ديسمبر الماضي عن ضرورة رفع فعالية عمل الحكومة. كما أفاد بنيته للقيام في أوائل عام 2023 بمبادرة من رئيس وزرائه بتعيينات جديدة في مجلس الوزراء.