العالم اليوم - التوأم الحارس لرونالدو.. الوسيمان اللذان خدما في أفغانستان

انتم الان تتابعون خبر التوأم الحارس لرونالدو.. الوسيمان اللذان خدما في أفغانستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 07:20 مساءً - برزت لقطة الحراسة الشخصية لكريستيانو رونالدو، عند وصوله إلى الرياض، للانضمام إلى صفوف نادي النصر السعودي، وأثارت التساؤلات حول هوية الشابان التوأم اللذان يحرسان النجم البرتغالي.

من هما حارسا رونالدو الشخصيان؟ التوأم البرتغالي سيرجيو وجورجي راماليرو هما الحارسان الشخصيان لرونالدو، ورفيقاه في كل تنقلاته.

يتميز التوأم البرتغالي بوسامتهما، التي نوه لها متابعي النجم البرتغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لأناقتهما الواضحة في كل اللقطات.

سيرجيو وجورجي هما شقيان توأم خدما كجنديان في وحدة النخبة من القوات البرتغالية الخاصة في أفغانستان.

انضما لاحقا للشرطة البرتغالية، قبل أن يتخصصا في حماية السياسيين والقضاة، ليتعاقد معهما رونالدو لاحقا عام 2021.

قالت صحيفة "فلاش" البرتغالية إن التوأم طلبا أخذ إجازة بدون راتب من سلك الشرطة، للتفرغ من أجل حماية رونالدو وعائلته.

وأشارت تقارير إلى أن رونالدو كان يخصص راتبا قدره 1.5 مليون دولار سنويا، لحارسه الشخصي السابق "نونو"، وهو المبلغ الذي يتوقع أن يتقاضاه كل من الشقيقان راماليرو.

ويظهر التوأم راماليرو في أغلب اللقطات التي يظهر فيها النجم البرتغالي خارج الملعب، متجولا في الشوارع أو خلال السفر مع عائلته، فمهمتهما تكمن بمرافقته أينما ذهب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر التوأم الحارس لرونالدو.. الوسيمان اللذان خدما في أفغانستان .. في رعاية الله وحفظة