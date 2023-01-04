مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن بالقدس

جدة - نرمين السيد - قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولى سيعقد غدًا الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن فى القدس، بطلب فلسطينى أردنى مشترك، تم تأييده من الامارات العربية المتحدة، المندوب العربى فى المجلس وكذلك الصين.





وأوضح منصور، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، وستناقش الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس، خاصة فى أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إيتمار بن جفير، لباحات المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء.

وأشار منصور إلى أن هناك حراكًا فلسطينيًا عربيًا إسلاميًا، يسبق جلسة مجلس الأمن، مُشيرًا إلى انه يُعقد، اليوم الأربعاء، اجتماع لمجلس السفراء العرب، وآخر للمجموعة الإسلامية، كما يلتقى مساء وفد مشترك فلسطينى عربى إسلامى مع رئيس مجلس الامن، واجتماعان آخران لمجموعة عدم الانحياز، ولجنة فلسطين لدى الامم المتحدة.

وأكد منصور أن جلسة مجلس الأمن فى غاية الاهمية لسرعة انعقادها وتوحيد المجتمع الدولى فى ادانة ورفض هذا الاقتحام من وزير متطرف، تسانده الحكومة الاكثر تطرفا فى تاريخ إسرائيل لوقف الاخلال بالوضع القانونى التاريخى فى المسجد الأقصى/ الحرم القدسى الشريف.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد كلف أمس الثلاثاء، بعثة فلسطين فى نيويورك بالتحرك الفورى فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، فى انتهاك خطير للوضع التاريخى والقانونى فى القدس المحتلة.

وأكد عباس أهمية هذا التحرك الدولى لوقف هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة فى الأمم المتحدة.