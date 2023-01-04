العالم اليوم - كارلوس عازار: لمنصات التواصل دور كبير في نجاح الدراما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 06:22 مساءً - قال النجم اللبناني كارلوس عازار الذي شارك في بطولة مسلسل "ستيليتو" إنه لا يتوقع عادةً مدى نجاح أعماله، لأنّ الدراما عمل مشترك، ويعتمد نجاحها على عوامل كثيرة.

وأضاف عازار في حديث لـ"دوت الخليج": وسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدا لانتشار الأعمال التلفزيونية.

مسلسل "ستيليتو" كان مختلفا من حيث الشكل والقالب.

في التمثيل هناك مدرستين، الأولى يذهب فيها الممثل بشكل كامل إلى الشخصية، والثانية على العكس يقرب فيها الشخصية منه. جربت في ستيليتو أن استعين بشخصيتي الخاصة، فكانت شخصية طارق كما شاهدتموها.

عمل ستيليتو مأخوذ عن نسخة تركية، إلا أننا أجرينا بعض التعديلات عليه.

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