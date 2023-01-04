الاردن : سيول تجرف حافلة ركاب على الصحراوي .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 4 يناير 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- تتعامل كوادر الدفاع المدني في هذه الاثناء مع انقلاب حافلة ركاب على الطريق الصحراوي بسبب تشكل السيول . واظهر فيديو قيام السيول الجارفة بمداهمة حافلة ركاب على الطريق الصحراوي وجرفها . شاهد :

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