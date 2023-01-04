العالم اليوم - في نقاط.. خطة سوناك لإنعاش الاقتصاد البريطاني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:15 مساءً - في مؤتمر صحفي الأربعاء، كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطته لإنعاش الاقتصاد البريطاني، وخلق المزيد من الوظائف.

هذا أبرز ما قاله رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، خلال المؤتمر الصحفي: الصحة هناك تحديات في خدمات الطوارئ الصحية في بريطانيا. الإضرابات والوظائف نقود حوارا مع النقابات للوصول إلى حلول مسؤولة لإنهاء الإضرابات.

سنعمل على تعزيز الاقتصاد وخلق وظائف جديدة في البلاد.

نسعى حتى ينمو الاقتصاد بشكل أسرع وتأمين المزيد من الوظائف. الاقتصاد يجب أن يكون الابتكار أولوية بالنسبة لنمو اقتصادنا.

سنخصص 20 مليار جنيه إسترليني لتعزيز الابتكار.

سنضمن خفض الدين الوطني حتى نتمكن من تأمين مستقبل الخدمات العامة. المهاجرون سنصدر قوانين جديدة لوقف تدفق قوارب المهاجرين بشكل غير قانوني. الضرائب سنعمل على تخفيف الضرائب عن الطبقة العاملة في بريطانيا.

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