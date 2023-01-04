العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:15 مساءً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في قصر الشاطئ بأبوظبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء بالملك عبدالله الثاني وتبادل معه أطيب الأمنيات بمناسبة العام الجديد، داعيا الله تعالى أن يجعله عام رخاء وازدهار في البلدين والمنطقة والعالم.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وصل الإمارات الأربعاء في زيارة أخوية حيث كان في استقباله، لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات.